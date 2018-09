Lazio, il diktat di Inzaghi. Giocare bene, vincere e rispettare le aspettative

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Federico Gaetano

"La prima partita dobbiamo farla bene". Il diktat di Simone Inzaghi è chiaro, lui che ancora in mente ha la rocambolesca (per non dire clamorosa) eliminazione dall'Europa League nella passata stagione per mano del Salisburgo. "Ho giocatori forti: domenica in campionato abbiamo ottenuto tre punti ottimi, ma in Europa è tutta un'altra musica". La conferenza di Formello, alla vigilia della gara dell'Olimpico (in programma questa sera alle 18.55) scivola via tra indicazioni di formazione e la consapevolezza che l'asticella delle aspettative si è alzata e non di poco. "La Lazio ha disputato buone partite - ha ricordato il tecnico -, abbiamo abituato la gente a farne di ottime: quindi il tiro si è alzato, non basta quello che stiamo facendo". Ed ecco perché il turn-over ci sarà (l'ultima Europa League docet), ma sarà assai ragionato.