Lazio, il medico Rodia: "Infortunati in linea con le tabelle di marcia"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Dott. Fabio Rodia, coordinatore dello staff medico biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel al termine del match contro il Sassuolo: “Abbiamo un legame con gli altri colleghi delle Nazionali, anche quella ovviamente italiana, con i quali scambiamo report quotidiani in base a quello che succede. Oggi i medici della Nazionale italiana, ad esempio, mi chiederanno informazioni riguardo le condizioni sia di Immobile sia di Parolo. Allo stesso tempo, quando torneranno, sarà la Nazionale italiana a renderci note le terapie eventualmente svolte.

Siamo soddisfatti: abbiamo lavorato molto bene con i fisioterapisti per cercare di recuperare al meglio de Vrij e Luis Alberto e i risultati si sono visti in campo. Colgo l’occasione per ringraziare tutti per il lavoro profuso.

Per quanto riguarda gli altri infortunati, tutti G. Felipe Anderson sta riprendendo la sua forma attraverso un incremento del lavoro atletico che avviene con una certa gradualità. Wallace, Basta e Bastos stanno svolgendo delle terapie per tornare in campo al meglio in relazione alle lesini di primo e secondo grado che hanno rimediato nelle precedenti giornate. In particolare, Wallace ha subito una lesione molto delicata al polpaccio e noi stiamo lavorando per farlo recuperare al meglio e nei tempi giusti soprattutto per evitare delle ricadute”.