Lazio, il minutaggio della rosa: in 9 hanno giocato meno del 25% dei minuti

vedi letture

Uno dei temi della ripresa della Serie A (la Lazio giocherà il 24 a Bergamo, ore 21.45) sarà la gestione della rosa: sia nell'arco di una stessa partita, con i cinque cambi che saranno concessi, che durante la settimana, considerando che si giocherà ogni tre giorni. Un'accurata gestione della rosa e delle risorse potrebbe essere un fattore determinante per il raggiungimento di un obiettivo. Che nel caso della squadra biancoceleste, ha il nome di scudetto. Sarà quindi fondamentale l'apporto di tutti i componenti dello spogliatoio, aiuto che a dir la verità in questa stagione c'è sempre stato. Perché anche chi ha giocato meno, quando è stato chiamato in causa ha fatto sempre la sua parte. Di seguito le presenze e le percentuali dei minuti giocati in campionato dai singoli calciatori in riferimento a quelli totali (2340'): soltanto in 9 hanno giocato meno del 25%, ovvero meno di 585'.

Chi ha giocato di più: tra il 75% e il 100% dei minuti complessivi

Strakosha (26 presenze su 26 da titolare: 100% dei minuti giocati)

Immobile (26 presenze, 25 da titolare: 93% dei minuti totali)

Acerbi (24 presenze da titolare, 90% dei minuti totali)

Milinkovic (25 presenze, 24 da titolare: 88% dei minuti totali)

Radu (22 presenze da titolare su 22, 80% dei minuti totali)

Tra il 50% e il 75%

Leiva (22 presenze, 21 da titolare: 73% dei minuti totali)

Lazzari (21 presenze, 18 da titolare: 71% dei minuti totali)

Lulic (20 presenze, 20 da titolare: 68% dei minuti totali)

Correa (22 presenze, 17 da titolare: 67% dei minuti totali)

Luiz Felipe (19 presenze, 5 1da titolare: 63% dei minuti totali)

Tra il 25% e il 50%

Patric (12 presenze, 10 da titolare: 39% dei minuti totali)

Caicedo (21 presenze, 11 da titolare: 37% dei minuti totali)

Parolo (17 presenze, 6 da titolare: 30% dei minuti totali)

Marusic (10 presenze, 8 da titolare: 29% dei minuti totali)

Jony (15 presenze, 8 da titolare: 28% dei minuti totali)

Chi ha giocato di meno: tra l'1% e il 25%

Bastos (8 presenze, 3 da titolare: 19% dei minuti totali)

Cataldi (14 presenze, 1 da titolare: 15% dei minuti totali)

Vavro (5 presenze, 1 da titolare: 8% dei minuti totali)

Adekanye (3 presenze, 0 da titolare: 3% dei minuti totali)

Lukaku (2 presenze, 0 da titolare: 3% dei minuti totali)

André Anderson (2 presenze, 0 da titolare: 1% dei minuti totali)

Guerrieri, Proto, Silva (0 presenze).