Lazio, il rammarico di Wallace: "Potevamo fare meglio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio di Crotone, Wallace ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Non era facile vincere qua, ma sappiamo che fuori casa le partite sono tutte complicate. Potevamo fare meglio perché abbiamo tantissima qualità. Ora dobbiamo vincere la prossima e festeggiare in casa nostra facendo quello che sappiamo fare - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Per noi è importantissima questa qualificazione in Champions. Vogliamo arrivare lì. Bisogna trovare la forza e le energie per giocare questa partita decisiva con l'Inter. Vogliamo festeggiare davanti ai nostri tifosi, sicuramente arriveremo al meglio. Cosa ci siamo detti nello spogliatoio? Che dobbiamo lavorare per fare bene e vincere l'ultima partita. Ci crediamo tanto. Sappiamo quali sono le nostre qualità, abbiamo fatto un gran campionato, lo dicono anche i numeri". In conclusione sul duello fisico con Simy: "Mi piace molto giocare partite così con giocatori forti e fisici. Io voglio andare sempre a duello con l'avversario, questo è il mio calcio. Penso che in difesa abbiamo fatto una discreta partita, ma abbiamo preso due gol che si potevano evitare".