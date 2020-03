Lazio, il rinnovo di Luis Alberto solo una formalità: ogni assist varrà 130.000 euro

La firma di Luis Alberto per il rinnovo con la Lazio fino al 2025 è soltanto una formalità. Secondo quanto riportato da Il Messaggero in questi giorni le parti si sono infatti avvicinate ulteriormente, non tanto sulla cifra da 2,8 milioni di euro a stagione, visto che l'accordo c'era già, ma sui bonus per gli assist, ogni passaggio vincente varrà 130.000 euro, e per i gol, poco meno di 100.000 a rete. L'ufficialità arriverà quando il suo agente potrà tornare in Italia dalla Spagna.