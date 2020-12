Lazio, Immobile: "Abbiamo provato in ogni modo a vincere. Emozionante tornare a Dortmund"

Ciro Immobile, ai microfoni di Sky Sports, commenta il pari contro il Borussia Dortmund: "Questo mio gol è servito per pareggiare la partita. Abbiamo cercato di vincerla in tutti i modi ma ad ogni modo è andata bene, abbiamo fatto una bella partita. Per me è stato emozionante giocare nuovamente qui. Ora dobbiamo fare del nostro meglio per qualificarci agli ottavi di finale".