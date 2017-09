Lazio, Immobile al 45': "E' una gara di grande sofferenza"

All'intervallo Lazio avanti 1-0 sul Napoli.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

All’intervallo di Lazio-Napoli a parlare ai microfoni di Premium Sport è Ciro Immobile: “Sapevamo che c’era da soffrire, dovevamo fare questo tipo di partita e la stiamo facendo bene. Peccato per l’ennesimo infortunio in difesa. Rigore? Non ho nemmeno protestato, non c’erano gli estremi. Sull’uscita fuori area di Reina invece il fallo era netto, ho spostato la palla prima di lui. Non so se ci fosse il cartellino rosso perché ero in corsa”.