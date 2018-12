Lazio, Immobile e la foto sui social: "Siamo spaccati? Non vedo crepe"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio è in ritiro e la squadra stasera si è riunita a cena . Un modo per stare insieme e distendere i nervi visto il momento. Per quel che riguarda la poca unità del gruppo ci pensa Ciro Immobile - attraverso un post su Instagram - ha spegnere ogni voce al riguardo: "C'è chi sussurra che siamo spaccati, ma io non vedo crepe", la didascalia della foto che ritrae tutta la squadra compatta e unita all'interno del ristorante dove si sono riuniti per la serata. Dunque Immobile chiude la porta ad ogni sussurro, la Lazio è più unita che mai.