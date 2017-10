Lazio, Immobile: "Felice per il rinnovo. Classifica? Restiamo concentrati"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ciro Immobile parla ai microfoni di Sky Sport nel post-partita della gara vinta per 3-0 contro il Cagliari grazie anche a una sua doppietta. Queste le parole del centravanti biancoceleste: "Sono felice qui a Roma e sono contento del rinnovo fino al 2022. Ringrazio Lotito e Tare per la fiducia che mi hanno dimostrato. Classfica? E' bella. Vincere allo Juventus Stadium può portare distrazioni, ma oggi siamo stati bravi a rimanere concentrati. Obiettivi? Rimanere in alto è sicuramente più difficile che arrivarci e cerco di trasmettere tutto questo in ogni allenamento ai miei compagni."