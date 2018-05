Lazio, Immobile: "Futuro? Resto tranquillo e lascio lavorare i miei agenti"

Fonte: Dal nostro inviato Marco Frattino

Ciro Immobile, presente al Football Leader a Napoli, ha parlato del proprio futuro: "Il mercato quest'anno finisce prima, non bisogna ribadire sempre i miei sentimenti verso la Lazio. Non posso commentare ogni notizia, qualcosa uscirà perché ho segnato tanto. Io resto tranquillo e faccio lavorare i miei agenti, andrò in Nazionale. Conoscerò Mancini, poi andrò in vacanza".