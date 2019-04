Lazio, Immobile: "Meritavamo di vincere con uno scarto più ampio"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ecco le parole di Ciro Immobile, intervenuto a Lazio Syle Channel: "Meritavamo anche qualche gol in più per come è andata la gara. Siamo comunque contenti, abbiamo fatto una gara straordinaria vincendo due volte qua, sia con l’Inter che con il Milan. Questo ci dà morale. Sono contento come se avessi fatto un gol stasera, poteva segnare anche Strakosha, non sarebbe importato. Era importante perché venivamo da dei risultati non positivi. Il gol del Tucu e l’esultanza ci ha fatto mettere alle spalle tutto ed è stato un bel momento. Correa si lamentava che non gli passavo mai la palla, ora non può dirmi nulla (ride, ndr). Champions? Fino a che la matematica non ci condanna lotteremo anche per la Champions. Questa vittoria ci deve dare morale per le prossime cinque partite. Dobbiamo rincorrere e sperare in un passo falso delle altre. Sarà un piacere incontrare Quagliarella, spero di scambiare la maglia con lui ma anche di vincere".