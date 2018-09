Lazio, Immobile vince la scommessa ingaggio. Rinnova anche L.Alberto

© foto di Federico Gaetano

Lazio al lavoro sui rinnovi: nei prossimi giorni, scrive Il Messaggero, sono in programma diversi incontri per arrivare ai prolungamenti di contratto dei tre tenori, Immobile, Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Tutti a tre milioni di euro, il discorso più sempplice è quello di Immobile: nei prossimi giorni firmerà fino al 2023, sarà il primo giocatore dell'era Lotito a toccare quota 3 miliooni con scatto da 700 mila euro rispetto agli attuali 2,3. Tornerà ad avere uno stipendio simile a quello percepito a Dortmund e Siviglia, vincendo di fatto la scommessa fatta con se stesso quando accettò la corte della Lazio. Di Milinkovic abbiamo già parlato (atteso Kezman a Roma nei prossimi giorni, adeguamento anche per lui da 600-700 mila euro), nel caso di Luis Alberto arriverà a breve a Formello il suo agente Alvaro Torres. Entro Natale la Lazio vuole arrivare al rinnovo: anche in questo caso obiettivo tre milioni di euro, dopo i malumori dello spagnolo legati alle voci sugli adeguamenti dei due colleghi.