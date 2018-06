Lazio, in arrivo Durmisi dal Betis: affare da 6.5 milioni di euro

Sono 24 gli allenatori che hanno un contratto con i club di Serie A e una panchina è ancora libera. Dopo che il Sassuolo ha ufficializzato l'ingaggio di Roberto De Zerbi per le prossime due stagioni, resta da attendere il comunicato del Bologna che ha l'accordo con Filippo Inzaghi...

Riza Durmisi a un passo dalla Lazio . Come riporta Sky , il club biancoceleste ha chiuso l'accordo col Betis Siviglia per il terzino sinistro classe '94 sulla base di un'offerta da 6.5 milioni di euro.

