Lazio, in arrivo il rinnovo del contratto per Lucas Leiva

Lucas Leiva sempre più vicino al rinnovo del contratto con la Lazio. Come riporta il 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, il regista brasiliano - attualmente legato al club biancoceleste da un accordo fino al 2020 con opzione per una ulteriore stagione - verrà presto blindato fino al 2021, o addirittura al 2022, con uno stipendio più alto rispetto a quello attuale.