Un'altra brutta pagina del nostro calcio è stata scritta durante Lazio-Novara di Coppa Italia, match in scena ieri pomeriggio, quando dalla Curva Nord sono partiti diversi cori razzisti e antisemiti contro ebrei, africani, romanisti, carabinieri e chi più ne ha più ne metta. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, il club biancoceleste non dovrebbe essere sanzionato, malgrado le indagini siano in corso e siano già stati identificati una decina di giovani responsabili. Da altri punti dello stadio, invece, non è arrivato nessun coro.