Lazio-Inter, amici di nuovo contro: lo Scudetto si chiama Champions

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultima sfida per Lazio e Inter. Ed è una di quelle da non fallire. L’Inter nell’ultimo turno sembrava aver perso ogni chance di lottare per la Champions League, ma il pareggio della Lazio contro il Crotone ha riaperto la sfida per i nerazzurri, che sono tornati padroni del loro destino. Ovviamente servirà vincere su un campo che non sempre ha portato fortuna ai meneghini, che in caso di sconfitta o di pareggio si ritroverebbero fuori dalla massima competizione europea per la settima stagione consecutiva.

Nella storia è già capitato tre volte che Lazio e Inter si affrontassero all’Olimpico nell’ultima giornata di campionato. E per i nerazzurri le gioie sono state pressoché inesistenti. Sono solo lo strafamoso 5 maggio del 2002, ma anche il 2 giugno del 1935 e il 13 maggio del 2012. Stavolta non c’è in palio uno Scudetto, ma in questo momento per entrambe lo Scudetto si chiama Champions League. In palio prestigio, guadagno, ma anche la possibilità di trattenere alcuni dei giocatori più importanti, da Cancelo a Rafinha passando per Skriniar. Un gemellaggio che dovrà ancora una volta essere messo da parte, perché all’Olimpico non esisterà amicizia.