Lazio, Inzaghi: "Berisha affaticato, ma oggi ha svolto tutto l'allenamento"

Fonte: Dall'inviato a Marsiglia, Giacomo Iacobellis

Intervenuto alla vigilia della sfida di Europa League con l'Olympique Marsiglia, l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato così delle condizioni di Valon Berisha, protagonista in positivo nella vittoria di Parma, ma non al meglio fisicamente: "Ha avuto un affaticamento al polpaccio. Gli vanno fatti i complimenti per come è entrato a Parma, ha portato lo spirito giusto per vincere. Oggi abbiamo fatto un allenamento importante e lui lo ha terminato. Domani parlerò col ragazzo: se mi darà garanzie al 100% potrà giocare dal 1', altrimenti potrebbe entrare di nuovo a gara in corso".