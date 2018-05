Lazio, Inzaghi: "C'è rammarico, ma la stagione resta eccezionale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Dovevamo chiuedere prima il discorso Champions. Abbiamo fatto un ottimo cammino, probabilmente era destino. Non anbiamo in Champions solo per gli scontri diretti. Resta la grande stagione dei miei ragazzi, li ho ringraziati tutti. Ci sarà tempo per pensare, c'è grande rammarico ma la stagione dei miei ragazzi è stata eccezionale. Arbitraggio? Se ne è parlato troppo. Oggi abbiamo dominato la partita, l'Inter ha creato pochissimo ma ha segnato tre gol. I nerazzurri vanno in Champions con il nostro stesso numero di punti. Abbiamo il miglior attacco del campionato, evidentemente non è bastato. Il fallo di De Vrij? Era destino forse, ha giocato un'ottima gara. Non doveva andare così, quando succedono certe cose c'è una concomitanza di colpe, non è giusto puntare il dito su De Vrij. La gente si è divertita a vedere giocare la Lazio, il campo a volte non rispecchia quanto di buono fatto dalla squadra. Dai tempi dello Scudetto non si vedeva un pubblico così all'Olimpico. Milinkovic-Savic? Ha fatto un'ottima stagione, ma non c'è solo il singolo. Tutta la squadra ha fatto benissimo. Adesso ci sarà un periodo di pausa e riflessione, per il futuro vedremo".