Lazio, Inzaghi: "C'è tanto rammarico, la squadra meritava la vittoria"

Dopo il 2-2 arrivato contro la Sampdoria, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Radio Rai:

Sulla gara?

"La partita l'avremmo meritata di vincere, mi sono rammaricato per i ragazzi con questi numeri, sapevamo che giocavamo contro una squadra forte, dovevamo essere più bravi sul primo gol e soprattutto sul secondo. Avremmo dovuto difendere meglio, era una vittoria importante per la nostra classifica, che non è arrivata anche se i ragazzi hanno dato tutto e c'è amarezza per il risultato".

E' il quarto pareggio di fila?

"Adesso si è in crisi dopo 4 pareggi, prima dopo quattro sconfitte. Questo vuol dire che in questi anni abbiamo alzato il tiro, abbiamo obiettivo importanti e con il cuore che abbiamo messo oggi in campo credo che potremo raggiungerli".

Problema fisico per la squadra o solo per Milinkovic-Savic?

"Milinkovic-Savic ha fatto una buona gara, manca la scintilla, il gol lo avrebbe aiutato, stiamo bene, abbiamo fatto una buona gara, è un momento così, lo dovremo analizzare, sono rammaricato per quello che hanno messo in campo i ragazzi, avremmo meritato la vittoria".

Solo quattro vittorie l'Olimpico?

"La squadra deve vincere di più, è capitato anche l'anno scorso, sia a noi che alla Roma, non porta bene l'Olimpico ma non dobbiamo pensare alla fortuna, l'anno scorso i pali entravamo perché avevamo qualcosa in più, eravamo più liberi di mente ma i ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare, mi prendo questo pareggio".

Ora l'Eintracht?

"Dovremo giocare nel migliore dei modi contro un avversario molto forte che ha vinto il nostro girone".