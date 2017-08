Lazio, Inzaghi: "Ci porteremo per sempre dentro questa vittoria"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha commentato il successo in Supercoppa TIM ai microfoni di Lazio Style Channel: "In questo momento sto pensando che i miei ragazzi meritano onore, hanno fatto una gara meravigliosa ed hanno meritato di alzare il trofeo davanti ai propri tifosi. Questa vittoria, questa soddisfazione ce la porteremo dentro per tutta la vita. Avevamo meritato nei 90 minuti di vincere la Coppa, ma con la Juventus le gare non sono mai semplici. La gara si è riaperta, ma i ragazzi hanno interpretato la partita al meglio.

Non è stato per me scegliere i miei uomini questa sera: avevo più scelte e tutti coloro che sono entrati sono stati decisivi per la vittoria di questo trofeo. Ci dobbiamo godere questo trionfo, poi da domenica inizieremo a pensare al campionato: contro la Spal ci aspetta una gara delicata e difficile.

Non ho parole per questi ragazzi, è dal 4 luglio che volevamo la Coppa con tutte le nostre forze. Ci siamo allenati nel migliore dei modi, ci siamo preparati bene e abbiamo meritato la vittoria. Sapevo che avremmo dovuto giocare di squadra per far bene: ci serviva una gara compatta per raggiungere un unico obiettivo. I miei ragazzi mi hanno preso alla lettera e abbiamo meritato la Supercoppa TIM.

Ero fiducioso alla vigilia, è passato un anno dal mio arrivo: il mio staff mi aiuta ogni giorno e abbiamo incontrato dei ragazzi meravigliosi che hanno sempre dato il massimo accentando le mie scelte. Con Allegri ho un grande rapporto, a fine gara ha ammesso che avevamo fatto una grande partita”.