© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di questa sera in Europa League contro l'Eintracht Francoforte: "Cosa mi porto dalla gara contro la Samp? Il modo in cui hanno interpretato la gara i ragazzi, una grandissima prestazione, volevamo la vittoria ma quello che ho visto in campo con la Samp è quello che voglio vedere contro i tedeschi. Quanto pesa la vittoria che non arriva? Nelle ultime cinque gare abbiamo perso a Cipro, poi 4 pareggi consecutivi in campionato in cui anche gli episodi non sono girati a nostro favore. Esperimenti tattici con l'Eintracht? Luis Alberto e Correa hanno grande qualità, c'è l'ipotesi che possano giocare assieme. Lucas Leiva? Sappiamo quanto sia importante per noi, ha avuto un problema abbastanza importante, il ragazzo sta lavorando. L'intenzione è quella di portarlo in panchina e concedergli qualche minuto".