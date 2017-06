Lazio, Inzaghi e l'ok per Fabio Borini del Sunderland

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con Simone Inzaghi che punta sul 3-5-2 come modulo di partenza per la prossima stagione per la Lazio emerge la necessità di reperire sul mercato esterni di fascia che sappiano unire corsa e qualità. In questo senso, secondo Il Messaggero prende campo il nome di Fabio Borini del Sunderland. "Il tecnico ha dato l'ok per l'ex giallorosso" scrive il quotidiano capitolino.