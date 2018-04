Lazio, Inzaghi: "Grande cornice di pubblico, i tifosi si sono divertiti"

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è intervenuto al termine del match vinto contro la Sampdoria (4-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Che sensazioni avete?

"Nessuno si ferma, tutti vogliono arrivare in Champions. Noi siamo lì e vogliamo continuare a cullare il nostro sogno. Venivamo dopo la gara di Firenze. Primo caldo, ennesima partita. I ragazzi stanno bene insieme, è un piacere vederli giocare. Grande cornice di pubblico, i tifosi si sono divertiti".

Oggi avete gestito bene anche la fase difensiva?

"Io non devo avere dimostrazioni, abbiamo fatto cinquantuno partite, siamo lì sin dall’inizio del campionato. Mancano quattro partite, saranno le più difficili. Il nostro sogno continua".

Lazio-Inter sarà decisiva?

"Dodici punti sono tanti. Prima di Lazio-Inter ci sono due partite importanti, come tra l’altro Roma e Inter. Tutti avranno le loro insidie. Tutte le partite hanno le loro insidie. Io tifo per la mia squadra, dobbiamo interpretare le partite così. Siamo partiti con il piede giusto. Adesso dovremo fare così fino alla fine".

Come gestite la forza fisica?

"Ho la fortuna di avere uno staff preparato, monitoriamo tutti i ragazzi. Ho la fortuna di avere dei grandi professionisti, che nella vita privata fanno di tutto per poter recuperare al meglio".

Avete il miglior attacco e la decima difesa. Come sono collegate le due cose?

"Non so quale siano i motivi. Dobbiamo difendere da squadra. Ci sta aver preso qualche gol in più. Poi 16 volte su 34 abbiamo fatto più di tre gol, mi ripagano di qualche gol subito in più".