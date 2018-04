Lazio, Inzaghi: "Immobile sarà convocato, valuteremo domani"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Immobile sì, Immobile no. Alla vigilia della gara contro la Fiorentina, il grande interrogativo in casa Lazio riguarda la presenza di Ciro Immobile. Ne ha parlato in conferenza stampa Simone Inzaghi: "Ha preso una bruttissima botta sul collo del piede, stamattina ha lavorato in acqua. Abbiamo escluso infrazioni, è sicuramente fra i convocati e poi vedremo domani come starà. Vale per tutti: le energie fisiche si recuperano col riposo, l'obiettivo ci darà energia mentale. A parte Patric e Radu squalificato sono tutti disponibili, cercherò di schierare la miglior formazione possibile".

Senza Immobile, possibile Milinkovic più avanzato?

"No, se non ci fosse Immobile ho Caicedo e Nani che si allenano sempre al massimo: la scelta cadrà su uno dei due. Fermo restando che su Immobile sceglierò domani".

È ottimista?

"Non aveva problemi a correre. Ha preso una botta sul collo del piede, potrebbe avere problemi a calciare il pallone. C'è tempo, domani sera vedremo il da farsi, però sono abbastanza tranquillo: ho tutta la rosa a disposizione eccetto Radu e Patric".