Lazio, Inzaghi: "Immobile vuole esserci: giocherà dal 1' con l'Inter"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, si è concentrato anche sul tema Ciro Immobile nella conferenza stampa di oggi alla vigilia della gara contro l'Inter. "Ha fatto una grandissima settimana, in questi giorni ha lavorato nel migliore dei modi. Se non fosse stata l'ultima gara di campionato, l'avrei probabilmente recuperato per la prossima. Lui però ci vuole essere a tutti i costi, domani giocherà dall'inizio contro l'Inter".