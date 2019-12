© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite dei microfoni di RaiSport Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della Supercoppa di domani contro la Juventus: "Sarà una partita diversa dal campionato perché in 95' ci giocheremo un trofeo. Noi cercheremo di fare un'ottima gara consapevoli che affronteremo una squadra con ottime individualità e grandi campioni. Sarà una partita diversa da quella che abbiamo vinto in campionato. La Juve come qualità ci è superiore ma abbiamo sempre dimostrato che sul campo sappiamo giocarcela alla pari. La Supercoppa? L'ho vinta da giocatore, da allenatore della prima squadra e della primavera. Ho un feeling particolare, ma adesso pensiamo alla gara di domani. La formazione? Sto ancora facendo delle valutazioni. La squadra nelle ultime gare ha trovato un ottimo assetto, vediamo cosa decideremo. La Juventus? E' una squadra straordinaria a prescindere dall'assetto tattico che utilizzeranno. Domani non ci sarà spazio per errori né per noi né per loro".