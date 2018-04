Lazio, Inzaghi: "La sensazione è che per Immobile la stagione sia finita"

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha così parlato a Premium Sport dopo la vittoria dei biancocelesti sul campo del Torino: "Per quanto riguarda Immobile e Radu faranno gli accertamenti del caso. Non sembrano infortuni di poco conto: vedremo in settimana, vedremo mercoledì. Stagione di Immobile finita? C'è questa sensazione ma sono fiducioso. Speriamo ci possa aiutare ancora: per me è importante, come lo è Radu. I risultati li facciamo con l'aiuto di tutti. Sono molto contento della prestazione e anche di come è entrato Caicedo. Gli faccio pubblicamente i complimenti: fare la riserva di Immobile non è semplice, io l'ho avuto a disposizione tutto l'anno. Professionista esemplare e stasera ci ha fatto vincere su un campo molto difficile. Milinkovic-Savic? Bravissimo come tutti i suoi compagni. Non dimentichiamoci che Caceres e Anderson, determinanti nelle ultime, sono partiti dalla panchina. Questo gruppo mi fa ben sperare per il futuro. Leiva? Grande campione, non a caso aveva giocato dieci anni nel Liverpool. Si è calato al meglio: è serio, disponibile e sta facendo una grande stagione. Abbiamo quattro punti di vantaggio ma ne mancano ancora nove, c'è ancora da sudare e lottare. Dobbiamo guardare noi stessi. Non posso incidere sulle altre, ma solo sulla mia squadra. Insieme ai miei collaboratori l'ho fatto in settimana: affrontavamo un ottimo Torino. Avremmo anche meritato una vittoria più cospicua ma ci sta: Sirigu ha fatto grandi parate, noi abbiamo concesso poco. Ho la fortuna di avere questi fantastici ragazzi. In più per fortuna abbiamo avuto il derby dopo Salisburgo: sapevo che avremmo trovato forza e carica grazie ai nostri sostenitori. Dopo il derby siamo stati bravi a fare quattro vittorie di fila. Domenica avremo una partita difficilissima con l'Atalanta e dovremo recuperare le forze per giocarla al meglio".