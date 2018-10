Lazio, Inzaghi: "Mi aspetto molto da Luis Alberto. Correa migliora"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, intervenuto in conferenza stampa ha parlato anche dei partner d'attacco di Ciro Immobile: "Caicedo non lo scopro certo adesso, davanti ha tanta concorrenza ma lavora bene. Correa migliora sempre, Luis Alberto lo scorso anno è stato uno dei nostri giocatori più importanti. Ha abituato tutti in un certo modo, probabilmente la gente si dimentica che anche quest'anno ha segnato gol fondamentali. Ci aspettiamo tanto da lui perché l'anno scorso è stato straordinario".