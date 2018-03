Lazio, Inzaghi: "Non riesco a dare spiegazioni ai ragazzi, la sosta ci aiuterà"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della gara contro il Cagliari, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Dispiace per quanto accaduto, bisognerebbe parlare di calcio anche se non è semplice. Ho espresso il mio pensiero sul VAR quattro mesi fa, dopo la sfida contro la Juve non ho voluto commentare, oggi sono successi episodi che ci hanno danneggiato. Però i ragazzi sono stati bravi, sono riusciti a pareggiare una sfida che si era messa in salita. Adesso dobbiamo ripartire dalla reazione del secondo tempo, ci aspettano due partite molto importanti con Dynamo Kyiv e Bologna e poi ci sarà la sosta che ci aiuterà a recuperare le energie. È difficile per me dare delle spiegazioni ai ragazzi anche perché loro ascoltano, vedono e chiedono, bisognerebbe solo parlare di calcio. Dobbiamo ripartire da questo pareggio, avremmo voluto vincere, la squadra ha fatto la presentazione, come sempre, ed ora dovremmo essere bravi a fare una grande partita giovedì in Ucraina.

Sono soddisfatto di quanto fatto da Milinkovic, Felipe e Nani, sono entrati nel migliore dei modi e ci hanno permesso di alzare il ritmo, in quel momento sembravamo molto meno stanchi del Cagliari. Abbiamo ottenuto un meritato pareggio. I ragazzi si meritano di continuare a sognare per quello che stanno facendo da sette mesi, dobbiamo proseguire in questo percorso che ci sta dando grandi soddisfazioni cercando di fare questi ultimi tre mesi nel migliore dei modi. Sono sicuro che sarà così perché ho un gruppo molto disponibile composto da professionisti esemplari”.