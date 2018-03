Lazio, Inzaghi: "Non siamo brillanti come a inizio stagione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi ha commentato così la gara pareggiata in extremis dalla Lazio contro il Cagliari ai microfoni di Rai Sport: “È stata una gara che abbiamo recuperato all’ultimo, bravi i ragazzi a crederci perché le partite sono sempre aperte. Avremmo meritato di più oggi, ma gli episodi ci sono contrari e probabilmente dobbiamo fare di più. Il rigore? Non mi va di parlarne, ne ho parlato 3-4 mesi fa sulla VAR e ho detto il mio pensiero. Non hp parlato sabato contro la Juventus e non voglio farlo nemmeno oggi per non dare alibi ai miei giocatori. Certi episodi sono sotto gli occhi di tutti, siamo sfortunati con la VAR, ma è anche colpa nostra che non siamo brillanti come qualche mese fa. Purtroppo i rigori con noi non li vanno nemmeno a rivedere. Ci prendiamo questo pareggio, la squadra ci ha costruito fino alla fine. Arriviamo alla sosta con 44 partite ufficiali giocate, ce le siamo meritate, anche se a metà marzo sono tantissime. Ce ne mancano due da giocare nel migliore dei modi, poi ci sarà la sosta e cercheremo di far ritrovare qualcuno per ritrovare la brillantezza che nelle ultime gare un pochino ci manca”.