Lazio, Inzaghi: "Parma sorpresa, forti anche senza Gervinho"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato anche del Parma, prossimo avversario dei biancocelesti in campionato: "È la sorpresa del campionato. Una squadra organizzata con un ottimo tecnico che conosco molto bene. Non è una squadra che si chiude dietro e prova a ripartire. Gervinho? È un ottimo elemento, ma il Parma ha dimostrato di poter vincere anche senza di lui. Servirà una gara attenta, perché affrontiamo una squadra molto organizzata".