Lazio, Inzaghi pensa alla difesa a quattro. Davanti Immobile più Caicedo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il secondo tempo di Verona, in casa Lazio si riflette su un possibile cambio di modulo: l'ingresso di Caicedo ha infatti cambiato la gara e le maggiori soluzione offensive trovare suggeriscono a Inzaghi un cambio, magari in corsa, con l'introduzione del 4-3-1-2. A differenza di quanto ci si potrebbe aspettare, senza il sacrificio di un centrale, ma adattando Radu al suo ruolo originale, il laterale di sinistra, con uno tra Caceres e Marusic a destra. In mezzo solito trio, con Luis Alberto alle spalle di Ciro Immobile e appunto Caicedo.