Lazio, Inzaghi: "Pubblico meraviglioso. Nani? E' un esempio"

Le sue parole a Premium Sport

Vittoria larga senza incassare gol. Non poteva chiedere di meglio Simone Inzaghi alla sua Lazio, in un pomeriggio dove tutto è andato per il meglio. La Sampdoria crolla 4-0 e il tecnico piacentino ha fatto a Premium Sport i complimenti ai suoi giocatori: "I ragazzi sono stati bravissimi, non era semplice, la Samp ha ottimi giocatori. L’abbiamo interpretata bene da subito, nonostante la perdita di Parolo. Vittoria meritata davanti a un pubblico meraviglioso che ci ha incitato dal primo minuto all’ultimo. Normale che tutti vogliono giocare sempre, ma io devo fare dei cambi. Felipe Anderson ha fatto bene e sono molto contento di Nani: è un esempio, in 10 minuti ci ha aiutato, ha fatto l’assist e ha tenuto su la squadra.

"Ci aspettano 4 partite non semplici, ora abbiamo vinto due gare importanti ma pensiamo già alla prossima col Torino. Ci troviamo lì non a caso, ma guadagnandocelo sul campo. Le altre vanno forte ma noi ci proveremo fino alla fine. Sono tutte coinvolte, la Roma ha partite toste così come l’Inter. Speriamo di lasciarne indietro una.

"Prossimo record? Vorremmo continuare a rimanere nelle prime quattro. Sappiamo la difficoltà, ma daremo anima e corpo per farcela. Siamo concentrati, ci prepareremo al meglio e sfrutteremo la settimana per riposare. Immobile ci ha abituato a fare grandi cose, è fortunato ad avere una squadra che lo sostiene. É un nostro leader, ha giocato molto ma ci aiuterà anche nelle prossime uscite. Il mio futuro? Sto bene qui, sono orgoglioso, ho un contratto per altri due anni e voglio rimanere qui ancora a lungo. Liverpool-Roma? Non tiferò”.