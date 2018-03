Lazio, Inzaghi: "Quarti meritati. Ragazzi compatti e lucidi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel dopo la vittoria per 1-0 contro la Dinamo Kiev: "I ragazzi sono stati bravissimi, sono rimasti compatti e lucidi. Hanno sofferto tutti insieme. Siamo contenti, ce lo meritiamo, abbiamo fatto molti sacrifici per tornare in Europa. Sono stati tutti bravi, anche i tre che sono entrati a partita in corso, non ne voglio indicare uno in particolare, non sarebbe giusto. Adesso ci giocheremo questi quarti. Le squadre da affrontare saranno tutte forti, vedremo cosa deciderà il sorteggio. Volevamo questo passaggio ai quarti perché la partita dell’andata ci era rimasta indigesta. Ora torniamo a concentrarci sul campionato e poi vedremo". A riportarlo è Lalaziosiamonoi.