Lazio, Inzaghi su Caceres: "L'ho voluto fortemente, ci credo tantissimo"

Nel corso della conferenza stampa odierna alla vigilia della gara contro l'Apollon Limassol, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato anche del rapporto con Martin Caceres. "Ha la mia massima fiducia. Dopo il Mondiale è arrivato in ritardo, ma mi mette in difficoltà quotidianamente. Ho voluto che arrivasse alla Lazio fortemente, è un giocatore che può giocare in molte posizioni. Domani sarà titolare perché credo in lui".