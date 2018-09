Lazio, Inzaghi su Luis Alberto: "Tornerà devastante. Ha la mia fiducia"

© foto di Federico Gaetano

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Genoa, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato anche di Luis Alberto e di come intende gestirlo: "Non gli è mancata la preparazione fisica in estate, anche se aveva qualche problema. Ha perso solo qualche esercitazione con il pallone. Giovedì se ci fosse stato Correa lo avrei fatto riposare. Mi aspetto dei miglioramenti continui da lui, ha tutta la mia fiducia e presto tornerà a essere devastante".