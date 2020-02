vedi letture

Lazio, Inzaghi: "Vittoria importante contro un avversario forte. Scudetto? Meritiamo di essere lì"

Dopo la vittoria conquistata contro l'Inter, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "I ragazzi sono stati bravissimi, avevo chiesto cuore e lo hanno messo in campo contro un avversario fortissimo e abbiamo meritato una vittoria per noi importantissima. Sicuramente stiamo facendo tantissime vittorie, tantissime punti, sapendo che Juve e Inter hanno un ritmo pazzesco come noi, ci fa piacere essere lì anche se non era programmato".

E' un vantaggio per voi non avere impegni infrasettimanali?

"Mi sarebbe piaciuto fare la semifinale di Coppa Italia, da 4 anni consecutivi ci andavamo, a Napoli abbiamo perso una gara che potevamo fare meglio. Non avere impegni non mi entusiasma, ne prendiamo atto e giochiamo una gara a settimana".



L'autostima sta crescendo?

"Senza'altro, questa è un'altra gara importante vinta con merito contro un avversario forte, ci siamo rifatti dell'andata, dobbiamo restare umili e recuperare le forze per domenica che abbiamo già una gara impegnativa".

Lo spogliatoio crede nello Scudetto?

"Stiamo meritando di essere lì, sulla carta le prossime gare come dite voi sono semplici ma contro Genoa e Bologna dovremo essere bravi a preparare le gare perché saranno impegnativi. Dobbiamo sapere che contro di noi abbiamo due squadre fortissime che ci impegneranno fino alla fine".

Siete una squadra che gioca bene?

"E' una nostra costante, giocavamo bene anche a settembre e ottobre, lo staff tecnico e i ragazzi sono rimasti tranquilli nei momenti difficili e sapevamo che giocando così avremmo ottenuto risultati".