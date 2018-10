Lazio, Inzaghi: "Vittoria meritata, bene Berisha e Correa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky, l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha così analizzato la partita di Parma: "Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice, ma i ragazzi hanno meritato questa vittoria. Ci voleva pazienza, il Parma è una squadra ben organizzata che concede poco. Abbiamo la fortuna di avere elementi importanti in panchina: Berisha e Correa sono stati molto bravi".

Immobile si è riscattato alla grande dopo la settimana complicata in Nazionale.

"Siamo in mano ad un bravissimo ct che è Roberto. A Ciro ho detto che il campo può far cambiare determinate gerarchie. Lui deve continuare a far bene con la Lazio, poi arriveranno soddisfazioni anche in Nazionale".

E' una Lazio che segna meno rispetto all'anno scorso.

"Abbiamo vinto sei delle ultime sette partite, purtroppo abbiamo perso il derby. L'anno scorso abbiamo abituato tutti a vincere partite con più gol di scarto. Secondo me quest'anno il livello è più alto in Serie A rispetto alla passata stagione".

Berisha vi può dare molto.

"Sì, ci dà sia qualità che quantità. Quando il direttore mi ha proposto questo giocatore, ho detto che sarei stato molto felice di averlo. E' un giocatore su cui punto, crediamo fortemente in lui".

Pensi di cambiare a breve le gerarchie riguardo al trequartista?

"Ho l'opportunità di scegliere. Di volta in volta sceglierò ciò che ritengo più opportuno. Secondo me questa settimana Luis Alberto ha lavorato nel migliore dei modi. Nel secondo tempo ho inserito Correa perché negli spazi larghi poteva far male".