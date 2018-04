Lazio, Inzaghi: "Vogliamo dare il massimo nelle prossime gare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il tecnico della Lazio Simone Inzaghi dopo la vittoria contro la Sampdoria: “Siamo stati bravi, i ragazzi sono stati bene in campo fin da subito, ci ha trascinato anche questo straordinario pubblico. Mancano quattro partite, saranno importanti e difficilissime per noi. Ho dei giocatori straordinari, nessuno si vuole tirare indietro. Parolo? Speriamo sia una cosa di poco conto. Lulic ha fatto la mezzala e lo ha fatto molto bene. Derby con la Roma per il terzo posto? Anche con l’Inter, è una squadra che non perde punti. Dobbiamo lottare fino alla fine per un posto in Champions, ci sono dodici punti e cercheremo di lasciare almeno una squadra alle nostre spalle. Costruiamo tanto, sono contento di avere un gruppo così. Cercheremo di fare al massimo le prossime gare”.