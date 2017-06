Lazio, l'agente di Biglia in arrivo in Italia per trattare col Milan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Enzo Montepaone, agente di Lucas Biglia, è atteso in Italia per metà giugno, quando arriverà a Formello per trattare con Lotito il possibile passaggio del centrocampista al Milan. Fosse per l'argentino sarebbe già un nuovo rossonero, ma prima di dare per scontato questa cessione, dovrà partire una trattativa con il patron biancoceleste, cliente difficile per chiunque.