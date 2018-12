Lazio, L.Alberto: "L'importante è vincere, testa subito al match di sabato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha parlato così Luis Alberto, trequartista della Lazio, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Bologna. "Importante è che la squadra vinca, tre punti in più in due partite consecutive. Speriamo di continuare così per sabato e per rinsaldare il quarto posto. Nel primo tempo era difficile trovare spazio. Sapevamo che il Milan aveva pareggiato, una motivazione in più per vincere. L'importante è continuare così e chiudere bene l'anno sabato".