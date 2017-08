Lazio, L. Leiva esulta: "Non potevo aspettarmi un inizio migliore"

Il centrocampista biancoceleste Lucas Leiva è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel al termine di Juventus-Lazio: "Sono molto contento, non potevo attendermi un inizio migliore. Sono contento di aver vinto un trofeo importante contro un grande avversario. Abbiamo giocato una grande partita e questa vittoria ci aiuterà per partire al meglio in campionato. Sono stato colpito da semplici crampi, era la mia prima partita, ho giocato quasi 90 minuti e ho lavorato tanto durante la preparazione estiva. Le prossisme partite saranno importanti per dare il 100%”.