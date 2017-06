Lazio, la Juve accelera per De Vrij: possibile doppio colpo con Keita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dall'edizione romana del Corriere della Sera, la Juventus è pronta ad accelerare per Stephan De Vrij della Lazio. Dopo l'interessamento per Keita, dunque, i bianconeri hanno deciso di fare sul serio anche per il difensore biancoceleste. Probabile a questo punto che le parti si incontrino per cercare una doppia intesa, tenendo in considerazione il fatto che Marotta non ha nessuna intenzione di pagare l'attaccante ispano-senegalese 24 milioni più bonus come promesso dal Milan.