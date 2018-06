Lazio, la Juve offre 70 mln più Rugani per Milinkovic-Savic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Milinkovic-Savic sarà noto solo dopo il Mondiale. Il centrocampista serbo infatti vuole rimandare ogni discorso relativo al suo futuro dopo la Coppa del Mondo in Russia, per non farsi distrarre dalle sirene di mercato. Al momento - scrive Il Tempo - si è fatta viva la Juventus con un'offerta di 70 milioni più il cartellino di Rugani. Lotito aspetta, valuta il serbo almeno 150 milioni ed attende notizie da United, City, PSG e Real Madrid.