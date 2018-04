Lazio, la missione di De Vrij anche contro il suo futuro

© foto di Federico Gaetano

Stefan de Vrij ha una missione che si scontra clamorosamente contro il proprio futuro. L'olandese, miglior marcatore/difensore in Europa con 7 reti insieme a Naldo dello Schalke 04, sta aiutando i biancocelesti a soffiare la Champions all'Inter, squadra che lo accoglierà dalla prossima estate. All'ultima giornata, ovvero il prossimo 20 maggio, le due squadre si affronteranno per una sorta di spareggio e lui dovrà fare i conti tra passato e futuro continuando a dimostrare sul campo anche le sue grandi doti da professionista. Una situazione non semplice che lo vedrà in ogni caso protagonista. A riportarlo è La Repubblica.