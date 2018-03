Lazio, la trattativa per Everton rischia di non decollare: le ultime

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È l’ennesimo astro nascente del panorama giovanile verdeoro, accostato negli ultimi giorni anche alla Lazio. Parliamo ovviamente di Everton Sousa Soares, attaccante classe ’96 del Gremio, protagonista degli ultimi trionfi dell’Immortal Tricolor. Un talento che piace e che sembra già pronto al grande salto nel palcoscenico europeo (contratto in scadenza nel 2020). La scorsa settimana Marcelo Serafini, intermediario che ha il mandato per trattare il giocatore in Europa, ha preferito predicare calma, senza smentire però l’interesse dei capitolini. Tuttavia, stando a quanto raccolto dalla redazione de Lalaziosiamonoi.it, l’ipotesi di una trattativa concreta sembra al momento lontana: come riferisce la dirigenza del Gremio, per ora non arrivano conferme circa eventuali contatti con la società di Porto Alegre e la Lazio. Da quello che filtra, inoltre, il Gremio non ha più l’impellenza di vendere giocatori per quest’anno, dal momento che con la futura vendita di Arthur al Barcellona entreranno nelle casse del club gaucho circa 40 milioni di euro. Uno scenario che ovviamente rende ancor più ardua l’eventuale scalata dei biancocelesti al giocatore, valutato intorno ai 30 milioni al netto di un rendimento sempre più convincente tra campionato Gaucho e Copa Libertadores. Everton per di più non ha il passaporto da comunitario, il che costringerebbe la Lazio a valutare con maggior ponderatezza l’idea di occupare il prossimo slot con un acquisto di questa portata.