Lazio, Lazzari: "Mi sono brillati gli occhi quando ho saputo dell'interesse"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manuel Lazzari, esterno della Lazio, si è presentato oggi come nuovo rinforzo per la squadra di Simone Inzaghi. L'ex SPAL ha spiegato così le sue sensazioni nel passaggio da una piccola realtà come Ferrara alla grande piazza romana: "Sicuramente è un grande salto, ma farò di tutto per farmi trovare pronto. Voglio essere a livello dei miei compagni, non vedo l'ora di iniziare. Da anni che si parlava della Lazio, appena ho saputo della possibilità di venire non ci ho pensato due volte. Mi sono brillati gli occhi. Ho subito detto la mia volontà al mio agente e alla SPAL".

