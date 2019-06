Lazio, Lazzari sempre più vicino: colpo finanziato da Neto e Jordao

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manuel Lazzari è sempre più vicino alla Lazio. Ne è certo Il Messaggero, secondo il quale sarebbe ormai in dirittura d'arrivo l'operazione per portare l'esterno dalla SPAL ai biancocelesti di Roma.

Lazzari coi soldi di Neto-Jordao - A finanziare l'operazione Lazzari, giocatore sul quale è attivisissima anche la Fiorentina, sarebbero le cessioni dei due giovani portoghesi Neto e Jordao. Il ds Igli Tare ha infatti praticamente definito il loro ritorno in Portogallo, cedendoli al Benfica per 20 milioni complessivi. Un conguaglio che sarà subito girato - per intero o quasi (valutazione tra i 15 e i 20 milioni) - alla SPAL per regalare a Inzaghi uno dei sui principali obiettivi di mercato.