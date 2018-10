© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il doppio confronto con l'OM in Europa League, un calendario non semplice in Serie A. Di seguito le sfide che attendono nelle prossime tre settimane la Lazio, squadra che nei primi otto turni di campionato ha raccolto 15 punti e che in Europa ha conquistato una vittoria e una sconfitta.

Il calendario della Lazio fino alla prossima sosta

21 ottobre ore 15.00 - Parma-Lazio (Dove vederla in tv: Sky)

25 ottobre ore 21.00 - Olympique Marsiglia-Lazio (Sky)

29 ottobre ore 20.30 - Lazio-Inter (Sky)

4 novembre ore 12.30 - Lazio-SPAL (DAZN)

8 novembre ore 18.55 - Lazio-Olympique Marsiglia (Sky)

11 novembre ore 18.00 - Sassuolo-Lazio (Sky)

P.s.: Canale 8 non ha ancora reso noto quali partite trasmetterà in chiaro fino alla fine della fase a gironi.