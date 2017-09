Lazio, Leiva: "Gara molto intensa. Mercoledì sarà un match duro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lucas Leiva, al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "È stata una gara molto intesa, nel primo tempo abbiamo dominato, nella seconda parte della gara Ciro Immobile ha fatto la differenza. Stiamo in un periodo di splendida forma. Il tackle all’ultimo su Taarabat è stato pericolo ma dovevo farlo, contrasti come questo qualche volta vanno bene, altre volte no. Oggi è andata bene. Mi sento benissimo fisicamente e sto lavorando per aiutare la squadra. Bisogna sempre fare meglio. Mercoledì sarà un altro match duro, il Napoli muove molto la palla, sarà un’altra sfida difficile ma se faremo quello che il mister ci chiede, se giocheremo da squadra, ci potrebbero essere delle sorprese. Ho giocato qualche volta al centro della difesa, sarò sempre a disposizione del mister. Ho bisogno di lavorare soprattutto sulla tattica ma se posso aiutare i compagni e il mister io ci sono. Naturalmente devo crescere anche in questo ruolo. Mi aspettavo un inizio così, prima di arrivare alla Lazio ho visto la forza di questa squadra. Non sono affatto sorpreso perché ogni giorno posso vedere la qualità dei miei compagni. Personalmente spero di fare sempre meglio, dobbiamo superare i nostri limiti per esprimere al massimo il nostro potenziale”.